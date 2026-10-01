Polisten kaçarken uyuşturucu dolu çantayı fırlattı: 515 bin lira ceza

Ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücüye 515 bin lira ceza kesilirken, araçtan atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan İsmet Y., kullandığı otomobille kaçmaya başladı.

Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından aracını bırakarak yaya kaçmaya çalışan İsmet Y. yakalandı. Sürücü ile otomobilde bulunan Aleyna A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen İsmet Y.’ye 515 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Takip sırasında araçtan atıldığı tespit edilen çantada ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.