Profesör bile şaşırdı. Tek tek saydık, bu kadarını görmemiştim

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Rüveyda Özer'e bir süre önce mide bulantısı, ağrı ve sancı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Muayene sonucu böbrek ve mesane arasındaki üreterinde taş tespit edilerek açık ameliyat önerildi.

Açık ameliyatı kabul etmeyen Özer, ağrıları yüzünden her gün acil servislere giderek ağrı kesici ve serumlarla acısını dindirmeye çalıştı.

Şikayetleri artınca Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran Özer, buradaki tetkiklerinin ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta Özer'in üreterinden çıkan irili ufaklı 51 taş, hem bu alanda 17 yıldır çalışan Özkaya'yı hem de hasta ve yakınlarını şaşırttı.

“TEKER TEKER SAYDIK, İRİLİ UFAKLI 51 TAŞ ÇIKARDIK”

Prof. Dr. Fatih Özkaya, hastada ilginç bir vakayla karşılaştıklarını söyledi.

Anatomik olarak sağ tarafında çift üreter kanalı olan hastanın kanallarından birinde çok sayıda taş bulunduğunu anlatan Özkaya, şöyle konuştu:

"Bu hastada sıra dışı olan şey, böbrek ve mesane arasındaki üreter dediğimiz kanalda çok fazla taş vardı. Bu taşları açık ameliyat ya da lazerle kırmak yerine laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıp tüm taşları temizlemeyi amaçladık. Ameliyat başarılı geçti. Tüm taşları temizledik ve teker teker saydık, irili ufaklı 51 taş çıkardık."

Özkaya, radyolojik görüntülerde bu kadar taşın görülmediğini, hastanın üreter kanalını açınca taş yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

“DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM”

Doğu Anadolu'da böbrek taşı açısından çok fazla hasta bulunduğuna dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bundan daha fazla taşı böbrekten çıkarıyoruz ancak üreterde bu kadar taşı ilk kez gördüm ve daha önce üreterden bu kadar taş çıkarmamıştım. 17 yıldır ürolojideyim, binden fazla taş vakasıyla karşılaştım ama üreterde bu kadar çok sayıda taş daha önce hiç görmedim."