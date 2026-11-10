PTT çalışanına muhtarlıkta saldırı. "Evrakımı neden eve bırakmadınız"
10.11.2026 11:10
Muhtarlıkta yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da PTT çalışanı, “Evrakımı neden eve bırakmadınız?” diyerek kendisine saldıran kişi tarafından muhtarlıkta darbedildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Muhtarlığı’nda meydana geldi. Mahallelinin işlemlerini yürüttüğü sırada muhtarlığa gelen kişi, resmi evrakının adresine teslim edilmediğini öne sürerek PTT çalışanıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, “Evrakımı neden eve bırakmadınız?” diyerek görevli memura saldırdı.
Muhtarlık içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı.