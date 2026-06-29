Rafting sonrası yemek hastanede bitti
29.06.2026 09:55
Hastaneye kaldırılan 52 kişi sabaha karşı taburcu edildi.
Antalya'da rafting yapmak için bir araya gelen 52 kişi, bir işletmede yedikleri yemekten rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da 52 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Manavgat'taki Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndan geçen Köprüçay Irmağı kıyısındaki bir işletmede meydana geldi.
YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR
Dün sabah Konya'dan günübirlik tur kapsamında Manavgat'a gelen yerli turist kafilesi, işletmede rafting yaptı.
Rafting etkinliğinin ardından aynı işletmede yemek yiyenlerden 52'sinde zehirlenme belirtileri görüldü.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişiler, sabaha karşı taburcu edildi.
Olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.