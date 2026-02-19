Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Ramazan ayının gelmesi ile beraber ilk sahur heyecanı başladı.

Ramazan davulcuları da ramazan ayının geleneklerinden olan davulcular da çalışmaya başladı.

Ankara'da vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular, sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.

Davulcular, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.