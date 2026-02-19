Ramazan davulcularının mesaisi başladı
19.02.2026 08:55
IHA
Davulcular, sokaklarda göreve başladı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ramazan davulcularının da ilk sahurla mesaisi başladı.
Ankara'da vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular, sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.
Davulcular, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.