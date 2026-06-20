Refakatçi olarak hastaneye gidiyordu, hayatını kaybetti

Kaza Samsun 'da 19 Mayıs ilçesinde saat 05.15’te meydana geldi.

Vezirköprü'de yaşayan Mehmet Özmen, Bafra'da özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen’i hastaneye götürmek için yola çıktı.

İçinde oldukları otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.