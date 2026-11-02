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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti

02.11.2026 14:32

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
DHA

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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Osmaniye'de refüje çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Candan’ın (25) kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi. 

 

Kazada sürücü Candan ile arkasındaki kişi yola savruldu. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Burdurlu olan ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

 

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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