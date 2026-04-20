Reklam panosunun ayağında ceset bulundu

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda bulunan reklam panosunun ayak kısmından kötü koku alanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yaptığı kontrolde, parktaki reklam panosunun ayak kısmının içinde erkek cesedi olduğu görüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, çalışmanın ardından üzerinden kimlik çıkmayan cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.