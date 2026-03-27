Resmi Gazete'de yayımlandı: Manisa'da bir mahalle taşınıyor
27.03.2026 10:00
Anadolu Ajansı
Karar bölgedeki heyelan tehlikesi nedeniyle alındı.
AA
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Eğnez Mahallesi bölgedeki heyelan tehlikesi nedeniyle başka bir yere taşınacak.
Manisa'nın Soma ilçesinde bir mahalle heyelan tehlikesi nedeniyle taşınıyor.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Soma ilçesi Eğnez Mahallesi halkı, adı geçen yerleşim yerinin heyelan tehlikesinin bulunması nedeniyle kararın ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere yerleştirilecek.
Karar, 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.