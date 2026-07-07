Restoranda kanlı kavga: 11 yıl sonra ikinci cinayetini işledi

Muğla 'da Coşkun K. isimli kişi 11 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye olduktan kısa bir süre sonra bir cinayet daha işledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

11 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne iki el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.