Kaçkarlar’da yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma çalışması
03.09.2026 09:59
Kaybolan İngiliz turistin konumu belirlendi.
Rize’de Kaçkar Dağları’nda 3 bin 100 metre irtifada yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz turistin konumu belirlendi. Turistin tahliyesi için 13 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nda yürüyüş yaparken yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz turist Dan Mammsdroller için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.
Turistin bulunduğu konum belirlenirken, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkisinde yaklaşık 3 bin 100 metre irtifada yönünü kaybeden Mammsdroller, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından turistin konumuna ulaşıldı.
Mammsdroller’in bulunduğu noktadan Avusor Yaylası’na güvenli şekilde indirilmesi için bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmasına AFAD’dan 8 personel ve 2 araç ile JAK’tan 5 personel ve 1 araç katıldı.
Toplam 13 personel ve 3 araçla turistin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
YASAL UYARI
ÇAMLIHEMŞIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAMLIHEMŞIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.