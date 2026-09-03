Kaçkarlar’da yönünü kaybeden İngiliz turist için kurtarma çalışması

Rize ’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nda yürüyüş yaparken yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz turist Dan Mammsdroller için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Turistin bulunduğu konum belirlenirken, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkisinde yaklaşık 3 bin 100 metre irtifada yönünü kaybeden Mammsdroller, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından turistin konumuna ulaşıldı.

Mammsdroller’in bulunduğu noktadan Avusor Yaylası’na güvenli şekilde indirilmesi için bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmasına AFAD’dan 8 personel ve 2 araç ile JAK’tan 5 personel ve 1 araç katıldı.

Toplam 13 personel ve 3 araçla turistin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.