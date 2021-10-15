Çaykur Rizespor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak (Rize Haberleri)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Haberler - Rize Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 12:03

Çaykur Rizespor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

Rize Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çotanak Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, 8 maç 1 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Mozango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Gökhan Akkan, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

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