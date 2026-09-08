Kış erken geldi. 3 bin 100 metre yükseklikteki yayla beyaza büründü

Rize ’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki 3 bin 100 metre yükseklikteki Tahpur Yaylası’nda Eylül ayının ilk günlerinde kar sürprizi yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntülere sebep oldu.

“HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK”

Yayladaki işletme sahiplerinden biri kar yağışının sürpriz olduğunu söyleyerek "Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem" dedi.