Kış erken geldi. 3 bin 100 metre yükseklikteki yayla beyaza büründü
08.09.2026 10:39
Tahpur Yaylası, erken gelen kar yağışıyla adeta kışa teslim oldu.
Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaza büründü.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki 3 bin 100 metre yükseklikteki Tahpur Yaylası’nda Eylül ayının ilk günlerinde kar sürprizi yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntülere sebep oldu.
“HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK”
Yayladaki işletme sahiplerinden biri kar yağışının sürpriz olduğunu söyleyerek "Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem" dedi.
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