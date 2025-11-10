Mevlit yemeğinden hastanelik olan 89 kişi taburcu edildi
10.11.2025 13:13
Son Güncelleme: 10.11.2025 13:17
DHA
Rize'de mevlitten sonra dağıtılan yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırılan 94 kişiden 89’u taburcu edildi.
Merkeze bağlı Muradiye beldesinde katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu.
Hastaların ilk incelemede yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.
Gece boyu tedavileri süren vatandaşlardan 89’u taburcu edildi. Aralarında 4’ü çocuk 5 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
