Rize'de ahşap yapı çöktü: 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Olay saat 12:00 sularında Rize'nin Çayeli ilçesinde bağlı Erenler köyünde meydana geldi.

Erenler köyü Karaoğlu mevkiinde arı kovanlarının yerleştirildiği ahşap yapının taşıyıcı ipi koptu. Kopmayla beraber 3 kişi, çöken yapının altında kalarak ağır yaralandı.

Yapının altında kalan E.K. olay yerinde, Y.Ş. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler ise devam ediyor.