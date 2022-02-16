Rize'de çalıştığı iş yerini yaktığı öne sürülen kişi yakalandı

Rize Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.



D.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya sürdürdü.



Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



