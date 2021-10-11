'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti ( Haberleri )

'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Haberler Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 17:23

Rize'de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında 9 Ekim Cumartesi günü basınç nedeniyle kazanın patlaması sonucu yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), Trabzon'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Hacısalihoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından alınarak 'ye getirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinan Taşkın'ın cenazesi, dün Pazar ilçesinde toprağa verilmişti.


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