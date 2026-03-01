Rize'de etiketsiz satılan 9 ton gıda ürününe el konuldu
01.03.2026 16:19
Rize'de mevzuata aykırı şekilde satışı yapıldığı tespit edilen tonlarca gıda ürününe el konuldu.
Rize'de internet üzerinden satış yapan bir işletmenin deposundaki 9 ton 750 kilogram gıda ürününe el konuldu.
Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince usulsüz gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimde, üzerinde etiket bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve zeytin olmak üzere 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konulduğu aktarıldı.
İşletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
""El konulan ürünler mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Ayrıca işletmeden kavurma ve tereyağı ürünlerinden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alınmıştır. Analiz sonuçlarının uygun olmaması halinde idari yaptırım uygulanacaktır."
