Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

Haberler - Rize Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:17
Rize Haberleri - Anadolu Ajansı, Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.
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