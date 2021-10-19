Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

Rize Haberleri - Anadolu Ajansı, Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.



Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.



İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.