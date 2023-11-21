Rize'de Ovit Tüneli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nin 7. kilometresinde, Şahin Ç'nin kullandığı otomobil, Şevket C. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.



Kazada sürücü Şahin Ç. ile otomobilde bulunan Zarif A. ve Orhan A. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tünelde ulaşım yeniden sağlandı.

