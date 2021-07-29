Rize'de refüje çarpan otomobil denizdeki kayaların üzerine düştü: 5 yaralı (Rize Haberleri)

Rize'de refüje çarpan otomobilin denizdeki kayaların üzerine düşmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Rize Haberleri Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 17:09

Rize'de refüje çarpan otomobil denizdeki kayaların üzerine düştü: 5 yaralı

Rize Haberleri - Anadolu Ajansı,

İrfan Yazıcı (52) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde refüje çarptı.

Otomobil daha sonra kaldırım ve çelik bariyerleri aşarak deniz kenarında bulunan kayaların üzerine düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yankı Sare Yazıcı (6), Naciye Yazıcı (52), Şengül Aksu (45) ve Ayşe Aksu (87) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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