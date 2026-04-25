Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu
25.04.2026 15:14
Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde sahildeki kayalık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde vatandaşlar, sahil şeridinde kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Ekipler adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kıyıya vurduğu anlaşıldı. Olay yeri güvenlik çemberine alındı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cesedin Trabzon'un Araklı ilçesinde aranan Oral Şengün'e ait olabileceği ileri sürülse de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
