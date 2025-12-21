Rize'de silah atölyelerine baskın

Rize'de kaçak silah üretimi yapılan atölyelere baskın yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ardeşen ilçesinde ikamet eden A.A., M.A. ve H.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda üç adet tabanca, üç adet tabanca gövdesi, üç adet tabanca üst kapağı, sekiz adet tabanca namlusu, dört adet şarjör, çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen silah atölyesi jandarma ekiplerince mühürlenirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.