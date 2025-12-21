Rize'de silah atölyelerine baskın
21.12.2025 16:32
İHA
Rize'de silah üretilen atölyelere baskın yapıldı. Operasyonla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı.
Rize'de kaçak silah üretimi yapılan atölyelere baskın yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ardeşen ilçesinde ikamet eden A.A., M.A. ve H.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda üç adet tabanca, üç adet tabanca gövdesi, üç adet tabanca üst kapağı, sekiz adet tabanca namlusu, dört adet şarjör, çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen silah atölyesi jandarma ekiplerince mühürlenirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.
YASAL UYARI
RIZE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. RIZE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.