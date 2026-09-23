Rize'de sıra dışı gelin arabası
23.09.2026 15:54
Çift, yolcu minibüsünü gelin arabası yaptı.
Rize'de dünyaevine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, klasik gelin arabası yerine süslenmiş şehir içi yolcu minibüsünü tercih ederek arkadaşlararıyla düğün salonuna gitti.
Rize'de dünyaevine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik araç konvoyu ve özel gelin arabası yerine farklı bir tercihte bulundu.
Çift, en mutlu günlerinde arkadaşları ve yakınlarıyla bir arada seyahat edebilmek için şehir içi yolcu minibüsünü gelin arabası yaptı.
Gündoğdu Mahallesi'ndeki kız evinden çıkan gelin, damat ve davetliler, süslenen şehir içi minibüsüne bindi. Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde neşeli bir yolculuk geçiren çift, Portakallık Mahallesi'nde bulunan düğün salonuna ulaştı.
Minibüs içindeki eğlenceli anlar hem davetlilerin hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, çift salona girişlerinde sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı.
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