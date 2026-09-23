Rize'de sıra dışı gelin arabası

Rize 'de dünyaevine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik araç konvoyu ve özel gelin arabası yerine farklı bir tercihte bulundu.

Çift, en mutlu günlerinde arkadaşları ve yakınlarıyla bir arada seyahat edebilmek için şehir içi yolcu minibüsünü gelin arabası yaptı.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki kız evinden çıkan gelin, damat ve davetliler, süslenen şehir içi minibüsüne bindi. Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde neşeli bir yolculuk geçiren çift, Portakallık Mahallesi'nde bulunan düğün salonuna ulaştı.

Minibüs içindeki eğlenceli anlar hem davetlilerin hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, çift salona girişlerinde sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı.