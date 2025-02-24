Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı (Rize Haberleri)
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 4 gram kubar esrar maddesi, 2 bonzai emdirilmiş sigara kağıdı, 5 sentetik ecza hapı, 23 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve sim kartları, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Rize Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Rize Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Rize