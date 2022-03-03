Rize'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Haberler - Rize Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:21
Rize Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.M'nin Tophane Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 3 parça halinde 2 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 16,06 gram bonzai, 5 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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