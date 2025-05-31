Rize'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu (Rize Haberleri)
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
İlçenin Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hacı A'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve balkondan giren ekipler, 82 yaşındaki Hacı A'yı yatakta hareketsiz vaziyette buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Hacı A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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