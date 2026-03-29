Tekne karaya oturdu, kaptan kurtarıldı
29.03.2026 02:48
Son Güncelleme: 29.03.2026 02:58
Rize'de bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri mahsur kalan kaptanı tahliye etti.
Kafes balıkçılığında kullanılan tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Rize Fener Mahallesi sahilindeki barınağın girişinde karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve Rize Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, teknede mahsur kalan bir kişiyi tahliye etti. Sahil güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındığı, teknenin kurtarılması için çalışma yapılacağı açıklandı.
