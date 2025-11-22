Yurtta zehirlenme şüphesi: 40 öğrenci hastanelik oldu

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Rize 'de bir kız öğrenci yurdunda, dün akşam yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

