Rize'de zincirleme kaza sonrası yangın. 3 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil , kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların 2’si, çıkan yangında alevlere teslim oldu.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık , itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.



ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu’nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alındıkları belirtildi.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.