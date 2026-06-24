Rize'de feci kaza. 4 ölü, 3 ağır yaralı
24.06.2026 00:02
IHA
ize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi.
Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.