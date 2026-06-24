Rize'de feci kaza. 4 ölü, 3 ağır yaralı

24.06.2026 00:02

Rize'de feci kaza. 4 ölü, 3 ağır yaralı
IHA

ize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. 

Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.