Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki çift öldü
14.06.2026 18:05
Son Güncelleme: 14.06.2026 18:09
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bahçeye giderken içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Altıparmak çifti hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Eşi Fatma Altıparmak ile bahçeye gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak’ın kontrolünü yitirdiği kamyonet uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Altıparmak’ın hayatını kaybettiği belirledi. Araçtan çıkarılan Fatma Altıparmak da kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor..