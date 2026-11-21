Sağanak hayatı felç etti. Yol 30 santimetre çöktü, araçlar çukura düştü
21.11.2026 13:48
Anadolu Ajansı
Yoldaki araçlar zarar gördü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sağanak nedeniyle yol 30 santimetre çöktü.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara neden oldu.
Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü.
Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.