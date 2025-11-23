Sağdan geçmek isterken aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarptı
23.11.2025 10:36
IHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobilin sağ tarafa dönmesi nedeniyle kaza yaparak yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Tarık Ö.’nün kullandığı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Mustafa A.’nın kullandığı otomobilin sağından geçmek istedi.
Bu sırada otomobilin sokağa dönmesi ile otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.