Sağlık raporu şebekesine operasyon: 44 gözaltı

21.05.2026 10:14

Sağlık raporu şebekesine operasyon: 44 gözaltı
Anadolu Ajansı

Soruşturma kapsamında yedi şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Şanlıurfa'da askerlik çağındaki kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

 

Operasyonda, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.

 

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram