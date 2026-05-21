Sağlık raporu şebekesine operasyon: 44 gözaltı
21.05.2026 10:14
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.