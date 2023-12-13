Sahte pasaport ile yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sahte pasaport ile yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu şahsın ibraz ettiği İran pasaportunun sahte olduğu belirlendi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan kişi, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

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