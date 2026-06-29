Sakarya'da zehir tacirlerine darbe

Zanlıların evlerinde ve kiraladıkları ofiste yapılan aramalarda, 110,9 gram kokain, 41,44 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 lira ele geçirildi.

YASAL UYARI

ADAPAZARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADAPAZARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.