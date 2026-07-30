11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı iddia edilen baba tutuklandı

Sakarya'da 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği iddiasıyla 3 gündür aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Darp izleri bulunan bebek ile 2 yaşındaki kardeşi koruma altına alındı.

Öte yandan, vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 11 aylık E.R.D. ile ailenin 2 yaşındaki diğer çocuğunun koruma altına alındığı öğrenildi.

Olay, 27 Temmuz'da Akyazı ilçesinde meydana geldi. İki aydır ayrı yaşadığı eşi O.D. (21) hakkında şikayetçi olan İ.D. (19), 11 aylık kızları E.R.D.'nin çöp konteynerine bırakıldığını ve kendisinin darbedildiğini öne sürdü.

Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği iddia edilen ve yaklaşık 3 gündür aranan şüpheli O.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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