Aile içi tartışma sonrası baba fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, evde yaşanan aile içi tartışmanın ardından fenalaşan Yakup Çakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YASAL UYARI

AKYAZI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKYAZI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.