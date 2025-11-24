Trafik kontrolünde ruhsatsız silah ele geçirildi
24.11.2025 11:57
İHA
Sakarya'da polis ve bekçi ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri tarafından trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde sürücülere alkol testi yapıldı, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı ve araçlar detaylı şekilde sorgulandı.
Uygulama noktasına dahil olmayıp geride bekleyen ve içerisinde gençlerin bulunduğu bir araç bekçi ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şüpheli kişiler, işlemleri yapılmak üzere asayiş ekipleri tarafından karakola götürüldü.
