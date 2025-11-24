Trafik kontrolünde ruhsatsız silah ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri tarafından trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde sürücülere alkol testi yapıldı, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı ve araçlar detaylı şekilde sorgulandı.

Uygulama noktasına dahil olmayıp geride bekleyen ve içerisinde gençlerin bulunduğu bir araç bekçi ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheli kişiler, işlemleri yapılmak üzere asayiş ekipleri tarafından karakola götürüldü.