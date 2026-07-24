14 yaşındaki çocuk, misafirliğe gittiği evde tabancayla oynarken hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, misafir olarak bulunduğu evde eline aldığı ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 14 yaşındaki M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya 'nın Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki M.İ., misafir olarak bulunduğu evde F.K. (70) isimli şahsa ait ruhsatlı tabancayı eline aldı. Silahla oynadığı sırada silahın ateş alması neticesinde kendini vuran küçük çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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