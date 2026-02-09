Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu
09.02.2026 16:56
Polis memuru silahını temizlediği sırada kendini vurdu. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki polis memuru silahını temizlerken silahın ateş almasıyla kendini vurdu. Talihsiz polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Sıbıç (36), ikametinde silahını temizlediği sırada silahın ateş alması neticesinde göğüs bölgesinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen polis memuru. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
