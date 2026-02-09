Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

Polis memuru silahını temizlediği sırada kendini vurdu. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen polis memuru. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki polis memuru silahını temizlerken silahın ateş almasıyla kendini vurdu. Talihsiz polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YASAL UYARI

HENDEK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HENDEK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.