Sakarya'da halk plajında İHA alarmı. 400 metrelik alan boşaltıldı

Plajda, güvenlik amaçlı 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak emniyete alındı. Ekipler, bölgede incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde üzerinde pervanesi bulunan ve İHA olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

