Su kanalı çöplüğe döndü: Vatandaşlar isyan etti
24.11.2025 15:20
İHA
Sakarya'da su kanalının kirliliği vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar belediyeden çözüm bekliyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'ne bağlanan 9 bin 300 metrelik su kanalının yüzeyi çöpler nedeniyle görülemez hale geldi. Doğal yaşam için önemli bir nokta olan kanalın kirliliği su kuşları, balıklar ve bölgede görüldüğü belirtilen su samurları, kunduz gibi canlılar için hayati tehlike oluşturuyor.
Olta balıkçılığı yapan vatandaşlar eskiden bu kanaldan balık yakalayabiliyorduk diye ifade ediyor. Vatandaş belediyeden çözüm bekliyor.
