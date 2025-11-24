Su kanalı çöplüğe döndü: Vatandaşlar isyan etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'ne bağlanan 9 bin 300 metrelik su kanalının yüzeyi çöpler nedeniyle görülemez hale geldi. Doğal yaşam için önemli bir nokta olan kanalın kirliliği su kuşları, balıklar ve bölgede görüldüğü belirtilen su samurları, kunduz gibi canlılar için hayati tehlike oluşturuyor.

Olta balıkçılığı yapan vatandaşlar eskiden bu kanaldan balık yakalayabiliyorduk diye ifade ediyor. Vatandaş belediyeden çözüm bekliyor.