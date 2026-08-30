Polis ekiplerine direnen alkollü kişi “Ben mevtayım” dedi

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yatan H.S.’yi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık , polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

“BEN MEVTAYIM”

Olay yerine gelen ekipler, alkolün etkisiyle sızan şahsı kaldırarak evine götürmek istedi. Ancak ekiplere zorluk çıkartan H.S., "Gitmeyeceğim, mevtayım ben" diyerek direnmeye çalıştı.

Ekiplerin ikna çabalarının ardından ambulansa bindirilen şahıs, kontrol amacıyla Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede gerekli tedavisi ve kontrolleri yapılan H.S., daha sonra ekiplerce evine götürülerek ailesine teslim edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen H.S., tedavisinin tamamlanması sonrası evine bırakıldı.