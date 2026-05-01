10 gündür kayıp olan Ahmed'den acı haber
01.05.2026 13:42
Ahmed 10 gün önce nehirde kaybolmuştu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 6 yaşındaki Ahmed İdris'i cesedine ulaşıldı.
Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde 21 Nisan'da amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan yabancı uyruklu Ahmed İdris'i bulmak için çalışma yürütüldü.
AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet müdürlüklerinden balık adamlar, Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin görev aldığı çalışmalar sonucu çocuğun cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.
