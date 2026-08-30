2 gündür kayıptı, Sakarya Nehri'nde ölü bulundu
30.08.2026 14:23
Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Sakarya’da 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan 41 yaşındaki Gürkan Gencer’in cansız bedeni Sakarya Nehri’nde bulundu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında balık tutan kişi, su üzerinde sürüklenen kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cesedin Gürkan Gencer'e ait olduğu tespit edildi. Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Gencer hakkında iki gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.