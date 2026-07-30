'Anadolu Mirası' operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait 63 tarihi eser ele geçirildi

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Anadolu Mirası' operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 63 tarihi eser ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaların ardından Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Temmuz'da 'Anadolu Mirası' operasyonu düzenledi.

Şüpheliye ait evde yapılan aramalarda 54 sikke, 2 tarihi eser niteliğinde taş, 3 tarihi obje, 2 tarihi alet ve edevat, eski döneme ait bir tarihi eser resmi ile bir kılıç ele geçirildi. Eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirildi.

Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğine de el konulurken, ele geçirilen toplam 63 tarihi eser muhafaza altına alındı. Ev sahibi şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.