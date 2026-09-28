Çatıda akıma kapıldı, ayaklarından sarkıtılarak indirildi
28.09.2026 12:43
Abdülhakim’in çatıdan indirildiği anlar görüntülendi.
Sakarya’da çatıdaki metal oluğu temizlerken akıma kapılan Vahit Abdülhakim’e, zeminin ıslak olması nedeniyle yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sakarya Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı.
Burada akıma kapılan Abdülhakim’e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi.
Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim’i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim’i aşağı sarkıttı.
Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
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