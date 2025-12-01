Driftin faturası ağır oldu

Sakarya'da otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de iki ay el konuldu.

Trafik güvenliğini tehdit ederek araç kullandığı tespit edilen R.A.Y.'ye, 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine iki ay el konuldu.

YASAL UYARI

SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.