Driftin faturası ağır oldu
01.12.2025 14:05
AA
Sakarya'da otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de iki ay el konuldu.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları otomobili, Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi'nde durdurdu.
PARA CEZASI, TRAFİKTEN MEN VE EHLİYETE EL KOYMA
Trafik güvenliğini tehdit ederek araç kullandığı tespit edilen R.A.Y.'ye, 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine iki ay el konuldu.
Sözkonusu otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.